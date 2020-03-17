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Вооруженные бандиты ограбили киевских бизнесменов на 100 тысяч... масок

Вооруженные бандиты ограбили киевских бизнесменов на 100 тысяч... масок

Организованная группа вооруженных людей украла у предпринимателей в Киеве около 100 тысяч медицинских масок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает столичная прокуратура на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, по словам потерпевших, в течение нескольких недель они приобрели в разных местах средства защиты на общую сумму в 1 млн грн и собирались их реализовать через знакомых.

Однако во время встречи с покупателями и перегрузки товара к машине предпринимателей подъехал автомобиль, из которого выскочили вооруженные люди в спецодежде, представившись сотрудниками СБУ. После этого они положили коммерсантов на землю, перегрузили товар и без каких-либо объяснений скрылись.

В ходе расследования удалось установить троих участников ограбления и задержать их.

Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

При этом, как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде», несколько тысяч масок злоумышленники уже успели реализовать.

Как сообщала «Фраза», активно разбирать медицинские маски в киевских аптеках начали еще в самом начале марта, из-за чего на рынке сложился их дефицит.

16 марта в Харькове выстроилась огромная очередь за бесплатными медицинскими масками. При этом несколько пенсионеров устроили потасовки.

О том, как можно сшить медицинскую маску своими руками, читайте здесь.

Тэги: ограбление, здоровье, эпидемия, карантин, СБУ, криминал, курьезы, новости Украины, коронавирус

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