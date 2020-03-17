Президент Сербии «похоронил» Евросоюз

Запрет на экспорт в Сербию из Европейского Сроюза оборудования и медикаментов показал, что европейской солидарности не существует. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Никакой „великой международной солидарности“ не существует. Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой», — сказал президент Сербии.

Он добавил: «Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем»



«Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны», — сказал давил Вучич.

Президент Сербии также сказал: «Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа».

По данным сербского минздрава, коронавирусом в стране уже заражены 48 человек.