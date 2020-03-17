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Голливудская актриса расписала симптомы коронавируса по дням

Голливудская актриса расписала симптомы коронавируса по дням

Американская актриса Рейчел Мэтьюз объявила о заражении коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом она описала симптомы своего заболевания по дням.

Как сообщает covid-19-nazvala-simptomy-koronavirusa-50076105.html">«Новое время», девушка рассказала, что последнюю неделю провела в изоляции, и будет оставаться на карантине до полного выздоровления.

По словам актрисы, болезнь началась с головной боли, чувства усталости и боли в горле, после чего она решила описать все симптомы за неделю болезни:

1 день: боль в горле, усталость и головная боль;

2 день: легкая лихорадка, жуткие боли в теле, озноб, острая боль в легких, начался сухой кашель, не было аппетита;

3 день: отсутствие лихорадки, незначительные боли в теле, сухой кашель усилился, одышка, сильная усталость, отсутствие аппетита;

4 день: симптомы, наконец, стали менее ощутимы, но в легких осталась тяжесть, а дыхание было затрудненным, потеряла обоняние и вкус, все еще не было аппетита;

5, 6, 7 день: симптомы оставались, плюс минус, неизменными. «Наконец, чувствую себя самой собой, хоть все еще болит голова, есть трудности с дыханием, не чувствую вкуса и запаха, но в целом, самочувствие нормальное», — заключила Мэтьюз.

Как сообщала «Фраза», в мире продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19. Так, по данным же Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом за последние сутки во всем мире заразились 13903 человека, а умерли 862 человека (с учетом Китая).

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, культура, коронавирус, симптомы

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