«Гарри Поттер» признался, что стал алкоголиком из-за своей роли

Актер серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф признался, что из-за своей роли стал алкоголиком. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 30-летний артист поведал изданию The Independent.

Он признался: «Всем людям было интересно, если я где-то выпивал. «Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а: «О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!».

Дэниел Рэдклифф добавил, что «люди имели ко мне немного издевательский интерес» из-за его роли Гарри Поттера.

Артист сказал: «Я выпивал больше и напивался сильнее», и продолжал делать это много лет. Это было паникой, я не представлял, что делать дальше. В трезвом состоянии мне было некомфортно».

Актер признался, что завязал с выпивкой десять лет назад благодаря своим друзьям.

Как писала «Фраза», последний фильм о Гарри Поттере вошел в тройку по сборам за всю историю кино.