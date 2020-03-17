Названа страна, где несмотря на войну и разруху до сих пор нет коронавируса

Оказалось, что несмотря на продолжающуюся войну и разруху в Сирии до сих пор нет коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Представитель ВОЗ заявил: «В Сирии нет случаев нового коронавируса. Сейчас стало возможно проводить тесты как на территории, которая находится под контролем правительства, так на северо-западе, который контролируется оппозицией».

Он также добавил, что «34 теста в Дамаске не показали наличие нового коронавируса у заболевших».

Как писала «Фраза», число жертв коронавируса во всем мире стремительно растет.

Ранее Трамп рассказал, когда США победят коронавирус.