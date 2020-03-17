«Большая стройка» добралась до Волынской области – координатор проекта Юрий Голик

В рамках Национального проекта «Большая стройка» в Украине продолжается строительство и реконструкция детских садов и школ — так, в Волынской области в селе Башлыки идет строительство большой школы, рассчитанной на 400 мест. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор проекта Юрий Голик.

Школу планируют сдать к концу 2020 года под ключ: с партами, спортзалом и всем необходимым оборудованием.

В то же время, в селе Дачное Киверцевского района заканчивается строительство нового современного детского сада, как и в селе Крупа , Луцкого района. Интересно, что новые детские сады тут появятся впервые со времен независимости.

Как сообщали СМИ, за ходом строительства и реконструкции, проводящихся в рамках программы «Большая стройка» теперь можно следить в Telegram-канале. Сегодня у канала уже более 15 тысяч фоловеров.