Часть знаменитых Кумранских рукописей оказались фальшивками

Тщательное исследование 16 фрагментов коллекции свитков Мертвого моря, хранящихся в Музее Библии в Вашингтоне, показало, что ни один из анализируемых образцов не является подлинным. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтверждает предположение специалистов в области библейской археологии, что многие реликвии, также известные как кумранские рукописи, на самом деле — современные подделки.

Как сообщает Lenta.ru, эксперты проанализировали древние документы с помощью традиционной и трехмерной микроскопии, микрохимического тестирования и других методов. Были выявлены признаки того, что тексты на самом деле являются современными.

Фальсификаторы нанесли их на древние образцы кожи, покрытые животным клеем, а также сымитировали блеск подлинных свитков. По мнению специалистов, их создавали с явным намерением обмануть.

По словам ученых, результаты исследования, которые выявили новые приемы создания подделок, пойдут на пользу библейской археологии. Методы, используемые в работе, помогут раскрыть происхождение других исторических документов, чья подлинность вызывает сомнения.

В 1946 году археологи впервые обнаружили в пещерах Иудейской пустыни и крепости под названием Масада легендарные Кумранские рукописи. Это древние манускрипты, известные также как свитки Мертвого моря.

Кумранские свитки представляют собой пергаменты из козьей или овечьей кожи, а также папируса. Тексты написаны в основном на древнееврейском и частично на арамейском и греческом языках. Считается, что это остатки библиотеки Кумранской общины. Треть из них содержит библейские тексты (в том числе фрагменты Книги Бытия, Книги Исхода, Книги Левит, Псалмы), остальная часть — апокрифы, псевдоэпиграфы и другая литература периода Второго Храма. Палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ указывают, что свитки были созданы в период от 250 года до нашей эры до 68 года нашей эры.

Манускрипты написаны специальным кодом, некоторые фрагменты были меньше 1 кв. см по площади.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года археологи из Еврейского университета в Иерусалиме и университета Либерти (США) в рамках проекта «Операция свиток» возобновили исследования в районе Иудейской пустыни, где были найдены Кумранские свитки. В результате им удалось найти новую пещеру, но выяснилось, что до археологов там уже кто-то побывал.

В начале 2018 года ученые исследовали шестьдесят небольших фрагментов таинственного древнего текста свитков Мертвого моря и расшифровали 364-дневный календарь.