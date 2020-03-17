Митрополит Антоний объяснил, что означает молитва по соглашению

Митрополит УПЦ рассказал, как правильно совершать молитву по соглашению и какими могут быть другие формы внебогослужебной деятельности общин. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в эфире программы «Церковь и общество».

«В практике чтения молитвенных правил по соглашению нет ничего плохого. Вообще считаю, что желание простых прихожан объединяться в молитвенных собраниях не только в храме, но и, возможно, и на расстоянии, это отображает желание быть единой христианской семьей», — сказал архиерей.

Верующих объединяет самое главное — Чаша, от которой они все причащаются, подчеркнул архиерей.

«Каждый христианин должен осознавать, что молитвенные правила, которые читаются по соглашению, они не заменяют богослужения. Кроме того, чтобы договориться между собой, нужно обязательно взять на это благословение у священника, потому что мы — члены Церкви, и все должно быть по благословению», — объяснил владыка Антоний.

Он также обратил внимание пастырей и прихожан, что члены религиозных общин могут объединяться и вокруг изучения на приходах после богослужений Библии и Предания святых отцов Церкви, а также вокруг обсуждения проблем и потребностей прихожан и доброделания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ считают, что пандемия дает возможность показать свою любовь к Богу и ближнему.