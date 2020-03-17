Украина «закрыла» Крым до 3 апреля. Но не для всех

Украина закрывает аннексированный Россией Крым на две недели из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает МВД.

Отмечается, что до 3 апреля приостанавливается работа контрольно-пропускных пунктов «для предотвращения распространения коронавируса в стране».

Впрочем, ограничение коснется не всех.

Как сообщается, будут пропускать в Крым «только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или в Севастополе».

Из Крыма же будут выпускать людей, «которые зарегистрированы в Украине».

В сообщении сказано: «Через КПП будут пропускать людей с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают из Крыма».

Как писала «Фраза», Верховная Рада отказалась уходить на карантин из-за коронавируса.

Ранее депутаты ввели уголовную ответственность за нарушение карантина и разрешили не платить по кредитам.