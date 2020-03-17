Трамп рассказал, когда США победят коронавирус

Президент США Дональд Трамп предрек непростую борьбу с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер поведал, когда можно победить заразу.

Его цитируют местные СМИ.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп сказал: «Люди говорят об июле, августе, что-то вроде этого. Может быть и дольше».

Он добавил: «Все возможно, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в стране. Наша экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса, но как только пандемии не станет, люди увидят невероятный рост».

Как писала «Фраза», стал известен результат проверки Трампа на коронавирус.