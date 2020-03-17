Число жертв коронавируса во всем мире стремительно растет

В мире продолжает расти число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», известны данные на вторник, 17 марта.

Так, Государственный комитет по здравоохранению Китая сообщает о тринадцати жертвах заразы за последние сутки.

За сутки от болезни выздоровели 930 человек, но было выявлено 21 новых заражений.

Общее число жертв болезни выросло до 3 226 человек. За все время коронавирусом заболели 80 881 человек, вылечить удалось почти 69 тысяч людей.

По данным же Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом за последние сутки во всем мире заразились 13 903 человека, а умерли 862 человека (с учетом Китая).

Всего зараза во всем мире за пределами Китая забрала уже 3 388 жизней.

Всего коронавирусом (с учетом Китая) за все время заболели 167 511 человек.

Зараза уже пробралась в 151 страну.

Как писала «Фраза», в Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве выявлены первые больные.

Ранее стало известно, сколько украинцев пострадало от коронавируса.