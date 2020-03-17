Стало известно, сколько украинцев пострадало от коронавируса

В МИД Украины назвали число наших сограждан заграницей, пострадавших от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные приводят на конец понедельника, 16 марта.

Всего под карантин попали 748 наших сограждан.

Сразу 712 человек застряли в Египте – они проживают в двух отелях.

Еще по шестнадцать украинцев остались в Японии и Бразилии, трое – в Молдове и один – в России.

Отмечается, что пять человек, заболевших коронавирусом, выздоровели. Также восемь украинцев находятся на лечении (по два человека в Германии, Италии и Польше, а также по одному в Молдове и ОАЭ).

Жертвой заразы заграницей стали одна украинка – она умерла в Италии еще 13 марта.

За все время Украина эвакуировала 294 человек: 45 людей из Китая (20 февраля), 37 человек с круизного лайнера Grand Princess (12 марта), 123 человека из Италии (15 марта), 15 людей из Греции (16 марта) и 74 украинца были из Ливана (16 марта).

Как писала «Фраза», Зеленский подготовил пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса.

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