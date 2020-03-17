В Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве выявлены первые больные

В понедельник, 16 марта, в Черновцах скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба Черновицкая ОГА на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, смерть женщины наступила в результате «тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции».

Отмечается, что накануне у пациентки взяли анализы на наличие COVID-19, их результаты ожидаются в ближайшее время.

В то же время, два случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждены в Киеве. Как передает пресс-служба Минздрава, эти пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Известно, что один из заразившихся недавно вернулся из Франции. Второй - студент, который контактировал с умершей в Радомышле бабушкой.

Таким образом, сейчас в Украине семь официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один из них ‒ с летальным исходом.

Как писала «Фраза», Зеленский подготовил пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса.

Ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.