Всего за сутки коронавирус убил более трех сотен итальянцев

За последние сутки ‒ 15 марта ‒ от коронавируса COVID-19 в Италии скончались аж 349 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Как передает ТАСС, общее количество жертв COVID-19 перевалило за 2 тыс. человек, а число инфицированных составляет 23 073.

По словам чиновника, за сутки от заразы смогли излечиться 414 человек, их общее число теперь составляет 2749.

В тоже время, зафиксировано 2470 новых случаев заражения.

«Это меньше, чем вчера, но пока у нас нет данных из области Апулия и автономной провинции Тренто. Но в Ломбардии несколько снизился темп распространения», ‒ отметил Боррелли.

Как писала «Фраза», Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что в Испании стремительно растет число смертей и случаев заражения коронавирусом.