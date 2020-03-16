В ЕС назвали срок, на который планируют лишить украинцев безвиза

В связи с распространением коронавируса COVID-19 Европейский Союз планирует ввести временный запрет на въезд иностранных граждан на территорию объединения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает «Громадське», чиновница, в частности, заявила, что сдержать распространение заразы удастся намного эффективнее, если ограничить путешествия.

По ее словам, членам ЕС следует ввести временное ограничение на въезд сроком на 30 дней, которое «может быть продлено в случае необходимости».

Урсула фон дер Ляйен также добавила, под запрет не попадут люди, постоянно проживающие в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты.

Предполагается, что въезжать в Евросоюз также позволят медикам и исследователям, а также людям, перевозящим товары.

Как писала «Фраза», из-за амбиций Зеленского Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом.

Ранее Украина получила безвиз с еще одной страной.