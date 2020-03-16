Главные новости за 16 марта 2020 года

Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В соответствии с указом совет создается как консультативно-совещательный орган во главе с президентом. Основной задачей совета является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Минздрав сделал несколько резонансных объявлений в связи с коронавирусом в Украине. В Украине появились мошенники, которые предлагают купить средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, соответствующие объявления стали появляться в интернете. Минздрав призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты, так как на сегодняшний день в мире не существует специальных лекарств от COVID-19, эффективность которых была бы подтверждена.

В Украине зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. В частности, как сообщается, оба заболевших находятся в Черновицкой области.

Стало известно, когда Верховная Рада уйдет на карантин из-за коронавируса. Коронавирус COVID-19 ударил по работе Верховной Рады. Украинские парламентарии уйдут на карантин. Такое решение было принято в понедельник, 16 марта, на совещании лидеров фракций. Известно, что народные депутаты соберутся во вторник, 17 марта, с 8 до 10 утра. После этого парламент будет закрыт как минимум до 3 апреля.

Украинские города один за другим уходят на карантин. С сегодняшнего дня во Львове закрывают все учреждения торговли и общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Продуктовым магазинам и аптекам рекомендовано продлить режим работы, чтобы избежать скопления людей.

Кличко рассказал, как киевляне будут жить в условиях эпидемии коронавируса. Власти Киева ужесточили меры карантина в столице. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко. В частности, по его словам, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

В Харькове пенсионеры подрались в очереди за медицинскими масками. В Харькове выстроилась огромная очередь за бесплатными медицинскими масками. Как утверждается, акция проходила возле здания горсовета, однако очередь, которая брала начало на площади Конституции, растянулась до Московского проспекта. При этом произошло несколько конфликтов.

«Запасайтесь антискептиками»: соцсети заполонили мемы о коронавирусе и карантине. Пока в Украине все больше городов переходят на режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, пользователи соцсетей пытаются относиться к происходящему с юмором. Facebook и Twitter заполонили фотожабы и высказывания на тему болезни и способов ее профилактики. При этом нашлись и такие пользователи, которые посчитали юмор в подобных обстоятельствах неуместным.

Курс доллара продолжает ползти вверх. В начале этой недели в Украине вновь подорожал американский доллар. Его курс повысил Национальный банк. На понедельник, 16 марта, был установлен курс 26,089 гривен за один доллар. Таким образом, за выходные американская валюта подорожала сразу на 23 копейки.

Подо Львовом в земле образовалась яма размером с футбольное поле. Карстовая яма диаметром около 150 м и глубиной 100 м образовалась вблизи городов Стебник и Трускавец на Львовщине. Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета. В частности, как сообщается, карстовый провал № 28 произошел в пределах горного отвода рудника № 2 Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал». Новый провал образовался на расстоянии около 150 м от края большой ямы, которая образовалась в сентябре 2017 года. Грунт здесь до сих пор продолжает осыпаться. Периметр обвала стремительный.

Ночью возле одного из киевских мостов произошло смертельное ДТП. В ночь на понедельник, 16 марта, в Киеве возле моста Метро произошло смертельное ДТП. Авария случилась на Набережном шоссе. Тут произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Subaru.

На Сумщине произошло ДТП с тремя трупами. В Сумской области, возле села Постольное утром понедельника, 16 марта, произошло смертельное ДТП. Подробности аварии сообщает местная полиция. Известно, что в ДТП погибли три человека. В сообщении говорится, что на дороге столкнулись микроавтобус, который ехал по маршруту Сумы — Зноб — Новгородский, и автомобиль Renault Trafic.

В Харькове дерево убило человека. В Харькове на прохожего упало дерево. Об этом сообщил директор департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко. По его словам, в результате полученных травм пострадавший мужчина погиб до приезда медиков. «По первоначальной информации, дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в Зеленстрое и Жилкомсервисе, точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии — сильный ветер», — заявил Сидоренко.

Коронавирус продолжает убивать людей: данные по Китаю и миру. Коронавирус COVID-19 продолжает убивать людей. Стали известны свежие данные по Китаю и миру. Так, как передает на утро понедельника, 16 марта, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, от заразы за сутки умерли четырнадцать человек. Общее число жертв болезни увеличилось до 3213 человек.

Российский ученый опроверг популярный миф о коронавирусе. Руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Россия), доктор медицинских наук Борис Ревич опроверг популярный миф о коронавирусе COVID-19. Он объяснил, боится ли зараза жары. «Есть какие-то предположения, что при более высокой температуре коронавирус будет уходить, но, по-моему, это полная фантазия», — заявил врач.

Девушка Бонда из Бердянска заразилась коронавирусом. Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом COVID-19. «Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно», — написала она, сопроводив пост фотографией окна.

Модный французский бренд включился в борьбу с коронавирусом. Компания LVMH, в состав которой входят такие модные бренды как Louis Vuitton и Christian Dior, сообщила о своем участии в борьбе с коронавирусом COVID-19. Она собирается производить антисептик. В сообщении компании сказано, что «водно-спиртовой гель» будут производить на трех заводах компании.