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Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом в Украине

Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом совет создается как консультативно-совещательный орган во главе с президентом. Основной задачей совета является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Совет имеет право получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы и приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

В координационный совет кроме самого Зеленского входят также министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Секретарем координационного совета определены заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Tимoшенко.

Как сообщала «Фраза», ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.

Тэги: болезнь, совет, здоровье, эпидемия, политика, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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