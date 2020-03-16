Украинцы заболели коронавирусом в Польше

Украинцы заболели коронавирусом COVID-19 в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что наши сограждане находятся в городах Цешин и Тыхы (Силезское воеводство на юге страны).

Известно, что один украинец (в городе Цешин) прибыл в Польшу из Германии.

Второй (в Тыхе) – приехал туда из нашей страны (не уточняется, из какого города).

При этом власти Польши считают, что мужчина, приехавший из Украины, заразился именно в нашей стране.

Украинцев взяли под карантин.

Как писала «Фраза», украинские города один за другим уходят на карантин.

Ранее Кличко рассказал, как киевляне будут жить в условиях эпидемии коронавируса.