Модный французский бренд включился в борьбу с коронавирусом

Компания LVMH, в состав которой входят такие модные бренды как Louis Vuitton и Christian Dior, сообщила о своем участии в борьбе с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», она собирается производить антисептик.

В сообщении компании сказано, что «водно-спиртовой гель» будут производить на трех заводах компании.

Антисептик не собираются продавать – его бесплатно передадут больницам страны.

Отмечается следующее: «Благодаря этой инициативе мы хотим помочь устранить риск нехватки продукта во Франции и дать возможность большему количеству людей продолжать принимать правильные меры для защиты от распространения вируса».

Добавим, что число больных коронавирусом во Франции составляет уже около 5,5 тысяч человек. Жертвами заразы стали 120 людей.

Как писала «Фраза», скончался легендарный модельер Патрик-Луи Виттон.

Ранее коронавирус добрался до еще одной африканской страны: заболел крупный чиновник.