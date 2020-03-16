Стало известно, когда Верховная Рада уйдет на карантин из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 ударил по работе Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», украинские парламентарии уйдут на карантин.

Такое решение было принято в понедельник, 16 марта, на совещании лидеров фракций.

Известно, что народные депутаты соберутся во вторник, 17 марта, с 8 до 10 утра. После этого парламент будет закрыт как минимум до 3 апреля.

Предполагается, что завтра «слуги народа» рассмотрят закон «О мерах по борьбе с коронавирусом в Украине».

Как писала «Фраза», украинские города один за другим уходят на карантин.

Ранее Кличко рассказал, как киевляне будут жить в условиях эпидемии коронавируса.