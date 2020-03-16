Митрополит Антоний рассказал, в чем причина хронической усталости и депрессии

Причина хронической усталости и депрессии — в невозможности жить с собой. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий владыки опубликован на сайте kp.ua.

«Хроническая усталость, апатия, депрессия — признаки нашего времени. Были они и раньше, но не было технической возможности говорить об этом на весь мир. Хотя диапазон данного проявления сегодня, на мой взгляд, гораздо масштабнее и более удручающий.

В чем же причина? От чего так устает человек? От себя, своей сложности. Скоростной ритм жизни не дает возможности человеку толком прийти в себя, гармонизировать свое душевное состояние, разобраться с собой. У наших предков было на это значительно больше времени. У современного человека нет времени порой подумать. Информационный поток, ритм жизни отнимают все время и силы, не дают возможности заняться собой. А если не разгребать завалы, любое помещение рано или поздно превратится в свалку, которую разобрать самому уже не под силу», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что для преодоления депрессии необходимо работать над собой.

«Так происходит и с нашей душой. Мы не решаем свои духовные проблемы, а игнорируем их, рассчитывая, что они сами как-то растворятся, не упрощаем сложности своей натуры, не облегчаем, не высветляем ее евангельским светом и красками, а идем на поводу заскорузлых привычек, страстей, черт характера. Собственно, только утяжеляем груз проблем и усложняем свой нрав. При таком подходе каждый новый день лишь усугубляет наше душевное, духовное и физическое состояние, и мы становимся себе невыносимы, мы катастрофически устаем от себя.

Причина любой депрессии — невозможность жить с собой. Большинство психологов же предлагают искать причины не в себе, а в окружении, обстоятельствах, но это неверный подход. Пока мы не начнем разгребать свою душу от многолетних залежей неправд, сложностей, запутанностей, мы не выйдем к свету, а будем продолжать находиться во тьме.

Безусловно, нужно невероятное мужество и честность, чтобы признать собственную вину в том запущенном и печальном состоянии, в котором мы оказались, никого при этом не обвиняя», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что необходимо изменить отношение к себе.

«В первую очередь нужно изменить отношение к себе, от сложного — к простому. Не обращать внимание на свои обиды — они верный показатель гордыни и самомнения. Пока человек обижается, он не впускает добро в свое сердце, оно разъедается злостью; не требовать к себе особого отношения и внимания — мы не заслуживаем и того, что имеем, состояние недооцененности — разрушительно и ведет к Богоотступничеству; не относиться к себе серьезно, не считать себя лучше других — без Божьих милостей мы ничего хорошего из себя не представляем.

Если каждодневно менять свое отношение к себе, то все проблемы постепенно исчезнут, сложности выровняются и наступит мир с собой, а значит мир с Богом», — подытожил управделами УПЦ.

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