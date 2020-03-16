Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, в чем причина хронической усталости и депрессии

Митрополит Антоний рассказал, в чем причина хронической усталости и депрессии

Причина хронической усталости и депрессии — в невозможности жить с собой. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий владыки опубликован на сайте kp.ua.

«Хроническая усталость, апатия, депрессия — признаки нашего времени. Были они и раньше, но не было технической возможности говорить об этом на весь мир. Хотя диапазон данного проявления сегодня, на мой взгляд, гораздо масштабнее и более удручающий.

В чем же причина? От чего так устает человек? От себя, своей сложности. Скоростной ритм жизни не дает возможности человеку толком прийти в себя, гармонизировать свое душевное состояние, разобраться с собой. У наших предков было на это значительно больше времени. У современного человека нет времени порой подумать. Информационный поток, ритм жизни отнимают все время и силы, не дают возможности заняться собой. А если не разгребать завалы, любое помещение рано или поздно превратится в свалку, которую разобрать самому уже не под силу», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что для преодоления депрессии необходимо работать над собой.

«Так происходит и с нашей душой. Мы не решаем свои духовные проблемы, а игнорируем их, рассчитывая, что они сами как-то растворятся, не упрощаем сложности своей натуры, не облегчаем, не высветляем ее евангельским светом и красками, а идем на поводу заскорузлых привычек, страстей, черт характера. Собственно, только утяжеляем груз проблем и усложняем свой нрав. При таком подходе каждый новый день лишь усугубляет наше душевное, духовное и физическое состояние, и мы становимся себе невыносимы, мы катастрофически устаем от себя.

Причина любой депрессии — невозможность жить с собой. Большинство психологов же предлагают искать причины не в себе, а в окружении, обстоятельствах, но это неверный подход. Пока мы не начнем разгребать свою душу от многолетних залежей неправд, сложностей, запутанностей, мы не выйдем к свету, а будем продолжать находиться во тьме.

Безусловно, нужно невероятное мужество и честность, чтобы признать собственную вину в том запущенном и печальном состоянии, в котором мы оказались, никого при этом не обвиняя», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что необходимо изменить отношение к себе.

«В первую очередь нужно изменить отношение к себе, от сложного — к простому. Не обращать внимание на свои обиды — они верный показатель гордыни и самомнения. Пока человек обижается, он не впускает добро в свое сердце, оно разъедается злостью; не требовать к себе особого отношения и внимания — мы не заслуживаем и того, что имеем, состояние недооцененности — разрушительно и ведет к Богоотступничеству; не относиться к себе серьезно, не считать себя лучше других — без Божьих милостей мы ничего хорошего из себя не представляем.

Если каждодневно менять свое отношение к себе, то все проблемы постепенно исчезнут, сложности выровняются и наступит мир с собой, а значит мир с Богом», — подытожил управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как будут причащать во время пандемии короновируса.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.03.20 10:05

Эстонский «остров женщин», или Последний матриархат в Европе

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.03.20 08:31

Чемпионат Украины: это финиш?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Своими руками. Три способа сшить медицинскую маску
16.03.20 12:29

Своими руками. Три способа сшить медицинскую маску

Автор: «Новое время»

Выбор редакции
Чемпионат Украины: это финиш?
Чемпионат Украины: это финиш?
Чемпионат Украины: это финиш?
Чемпионат Украины: это финиш?
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Как в разных странах противостоят коронавирусу? Массовое тестирование, слежка и крупные штрафы
Как в разных странах противостоят коронавирусу? Массовое тестирование, слежка и крупные штрафы
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Пандемия COVID-19: история человеческой глупости, симптомы и рекомендации
Пандемия COVID-19: история человеческой глупости, симптомы и рекомендации
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
fraza.ua

Главная новость дня

Украинские города один за другим уходят на карантин

Украинские города один за другим уходят на карантин
16.03.20 11:36
660
Последние новости
16.03.20 13:48

В Харькове дерево убило человека
16.03.20 13:33

Коронавирус добрался до еще одной африканской страны: заболел крупный чиновник
16.03.20 13:05

Митрополит Антоний рассказал, в чем причина хронической усталости и депрессии
16.03.20 12:45

Кличко рассказал, как киевляне будут жить в условиях эпидемии коронавируса
16.03.20 12:02

На Сумщине произошло ДТП с тремя трупами
16.03.20 11:53

Епископ УПЦ назвал пандемию коронавируса испытанием веры
16.03.20 11:36

Украинские города один за другим уходят на карантин
Фото и Видео
Ночью возле одного из киевских мостов произошло смертельное ДТП
Ночью возле одного из киевских мостов произошло смертельное ДТП
Ночью возле одного из киевских мостов произошло смертельное ДТП
Ночью возле одного из киевских мостов произошло смертельное ДТП
Украина закрывает более сотни КПП на границе, пытаясь сдержать нашествие коронавируса: полный список
Украина закрывает более сотни КПП на границе, пытаясь сдержать нашествие коронавируса: полный список
Под Киевом в сокрушительное ДТП угодили сразу три легковушки ‒ есть жертвы
Под Киевом в сокрушительное ДТП угодили сразу три легковушки ‒ есть жертвы
В Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода
В Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода
Появилось видео, как в Николаеве фотомодель на внедорожнике прямо на «зебре» сбила беременную девушку
Появилось видео, как в Николаеве фотомодель на внедорожнике прямо на «зебре» сбила беременную девушку
«Решительно и на опережение»: Зеленский объяснил, как Украина будет бороться с нашествием коронавируса
«Решительно и на опережение»: Зеленский объяснил, как Украина будет бороться с нашествием коронавируса
«Умрут все пенсионеры»: глава Минздрава сделал шокирующий прогноз по коронавирусу
«Умрут все пенсионеры»: глава Минздрава сделал шокирующий прогноз по коронавирусу
В центре Киева женщина стреляла в своего «бывшего»
В центре Киева женщина стреляла в своего «бывшего»
Из Украины в Саудовскую Аравию и Италию хотели вывезти полторы тонны медицинских масок
Из Украины в Саудовскую Аравию и Италию хотели вывезти полторы тонны медицинских масок
Легендарная британская рок-группа сняла «криминальный» клип в Киеве
Легендарная британская рок-группа сняла «криминальный» клип в Киеве
fraza.ua
Новости блогосферы
15.03.20 18:05

Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
15.03.20 15:44

Коронавирус: меры безопасности. Распечатайте и положите на стол
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.