Кличко рассказал, как киевляне будут жить в условиях эпидемии коронавируса

Власти Киева ужесточили меры карантина в столице. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил городской голова Виталий Кличко в обращении на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

— передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины;

— проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

— работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

Кроме того, не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

В то же время банки и АЗС продолжат работу.

Временно приостанавливается и работа:

— спортивных комплексов и залов;

— заведений бытового обслуживания населения;

— СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие;

— развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Использование общественного транспорта пока не ограничивается, но киевлян просят не передвигаться по городу без крайней необходимости.

Как заявили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы Александра Густелева, в Киеве начали мыть моющими средствами дороги, мосты и путепроводы. Весь общественный транспорт, включая частных перевозчиков, дезинфицируют.

Дезинфицируют также остановки общественного транспорта и подземные переходы: обрабатывают обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Кроме того, проводится обязательный контроль состояния здоровья работников всех предприятий — перед началом смены они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

Между тем, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook фото очереди, которая выстроилась перед входом в здание министерства.

Как сообщала «Фраза», ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса и Ивано-Франковск.