Епископ УПЦ назвал пандемию коронавируса испытанием веры

COVID-19 — опасная болезнь, от которой во всем мире на сегодняшний день погибло уже более 5 тысяч человек, но намного опаснее та атмосфера, которая нагнетается вокруг этой болезни. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Он рассказал притчу, которую можно применить к сегодняшней ситуации вокруг коронавируса на сайте blogs.korrespondent.net.

«Один мудрец встретил смерть, и та пообещала ему, что очень скоро будет эпидемия чумы, во время которой умрет 50 тысяч человек. В результате от чумы умерло 10 тысяч, о чем мудрец и сообщил смерти. „Да, — сказала она, — от болезни умерло только десять тысяч. Остальные сорок тысяч умерли от страха“.

Страх и паника, охватившие человечество, рисуют мир, в котором мы живем, в черных тонах, повергая людей в состояние отчаяния и злобы. Доходит до того, что многие заболевшие воспринимают свой диагноз как приговор, а многие из тех, кто не заболел, превращаются в совершенно неадекватных существ, пытающихся всеми средствами обезопасить себя от тяжелого недуга», — рассказал епископ Виктор.

Епископ УПЦ призвал верующих показать пример мужества и милосердия в ситуации вокруг коронавируса.

«Вместе с тем, меры предосторожности, предпринимаемые правительствами разных стран, при всей своей беспрецедентности вряд ли остановят распространение коронавируса. Что же будет с нами в таком случае?

Конечно, прогнозировать трудно, потому что есть как минимум несколько сценариев развития событий. Важно другое: какой бы ни была ситуация с увеличением количества больных, мы должны оставаться людьми. Человеческие качества, такие как сострадание, милосердие, жертвенность, любовь к ближнему, не должны исчезнуть. Наоборот, именно в таких условиях, как сегодня, они должны находить свое лучшее проявление.

Еще большие требования можно предъявить к христианам. Кто, если не мы, должен показать пример веры, надежды, любви и мужества в сложившихся обстоятельствах?», — отмечает архиерей.

Глава представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях напомнил верующим, что важно доверять Богу при любых обстоятельствах.

«Подсознательно человек привязывается к земным вещам, в том числе и к земным страхам, первым среди которых есть страх за свою жизнь. Задача верующего человека не только сейчас, но и во все времена, состоит в том, чтобы освободить свое сердце от этих страхов и наполнить его верой в Бога. Ведь известно, что неконтролируемый животный страх провоцирует паралич воли и превращает человека в животное.

С другой стороны, справиться с ним можно только в том случае, если вверить свою жизнь Промыслу Божию, Его заботе и попечению. С Богом человек становится сильнее и обретает способность преодолеть любые препятствия, проблемы и искушения. В этой перспективе и врач, и медицина в целом, и вообще весь мир рассматриваются как творение Божие, которое не может быть источником зла. А значит, болезни и страхи останутся позади.

А вот без Бога... остается надеяться только на себя. Отсюда — борьба за выживание, злоба, агрессия, отчаяние, паника и страх перед смертью. Там, где нет веры, в свои права вступает зло... В конечном итоге, выбор между паникой и упованием на Бога и Его волю зависит только от нас. И никто вместо нас этот выбор не сделает», — подытожил епископ Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий дал наставления верующим о том, как себя вести во время пандемии коронавируса.