На Сумщине произошло ДТП с тремя трупами

В Сумской области, возле села Постольное утром понедельника, 16 марта, произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности аварии сообщает местная полиция.

Известно, что в ДТП погибли три человека.

В сообщении говорится, что на дороге столкнулись микроавтобус, который ехал по маршруту Сумы – Зноб – Новгородский, и автомобиль Renault Trafic.

Водитель и два пассажира маршрутки погибли на месте аварии.

Как писала «Фраза», на Сумщине офицер Управления госохраны устроил стрельбу в кафе.

Также на Сумщине школьник жестоко избил сверстника на глазах у педагогов.