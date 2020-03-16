Украинские города один за другим уходят на карантин

С сегодняшнего дня во Львове закрывают все учреждения торговли и общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Продуктовым магазинам и аптекам рекомендовано продлить режим работы, чтобы избежать скопления людей.

При этом он опроверг информацию о случаях заражения вирусом в городе.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Львовской областной государственной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько, 15 марта в городе с подозрением на коронавирус были госпитализированы 4 человека. Их биоматериалы направлены на исследование в Киев.

Между тем, решение о закрытии всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС, принято также в Одессе. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе местного городского совета, в соответствии с распоряжением городского головы Геннадия Труханова 16 марта на карантин будут переведены заведения общественного питания, а также непродовольственные магазины. Также временно приостанавливается работа культурных и развлекательных заведений, торговых центров и строительных рынков.

Также Труханов распорядился предупредить руководителей учреждений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщает «Новое время», с завтрашнего дня на строгий карантин уйдет также Ивано-Франковск. По словам городского головы Руслана Марцинкива, с 17 марта в городе будут закрыты все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Кроме того, ограничивается работа Центров предоставления административных услуг и филиалов Департамента социальной политики. Остаются услуги только в онлайн-доступе.

Руководителям предприятий различных форм поручено перейти на дистанционную форму работы.

Городские медицинские учреждения, в том числе роддом, будут перепрофилированы чтобы быть готовыми к приему зараженных коронавирусом.

«Просьба к иванофранковцам с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции», — заключил Марцинкив.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 16 марта иностранные граждане не смогут въехать на территорию Украины. Исключение будет сделано лишь для тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание, а также для дипломатов. С 17 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами. Тех, кто не успеет вернуться обычными рейсами ‒ будут возвращать спецбортами по примеру «уханьского».

С 14 марта на территории Черновицкой области введен режим чрезвычайной ситуации.