В Украине зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом

В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, оба заболевших находятся в Черновицкой области.

Таким образом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до пяти. При этом 89 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом не подтвердились.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов и на данный момент исследуют еще 9.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2020 года Емец заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 станет фатальной для пенсионеров. «Этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры», ‒ заявил он во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Напомним, 13 марта 2020 года в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус Covid-19. Она стала первой и на сегодняшний день единственной официальной жертвой болезни в нашей стране.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о закрытии границы для въезда иностранных граждан на 2 недели, а председатель Верховной рады Дмитрий Разумков — о «полном ограничении» пассажирского авиасообщения с другими странами.