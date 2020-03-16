Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 15 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Митрополиту Онуфрию сослужили представители епископата и духовенство.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единство Православной Церкви. Также была вознесена особая молитва с просьбой избавления от вируса.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди. Он рассказал об учении, которое защищал святитель Григорий Палама, объяснил верующим, почему христианские подвижники были особенно счастливы, хотя и терпели телесные скорби, а также подбодрил паству перед угрозой новой эпидемии.

Митрополит Онуфрий отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии священнослужители и верующие отправились крестным ходом к Ближним пещерам обители, где был совершен молебен преподобным отцам Киево-Печерским.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий дал наставления верующим о том, как себя вести во время пандемии коронавируса.