Ученые рассказали, стоит ли употреблять заменитель сахара

Испанские ученые рассказали о том, стоит ли употреблять заменитель сахара. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи опровергли популярный миф.

Так, эксперты считают, что подобный заменитель «вполне безопасен».

Употреблять его лучше «в умеренных количествах для постепенного отказа от сахара».

Ученые заявили: «Для того, чтобы похудеть, важно не заменять сладости на подсластители, а придерживаться диеты».

Исследователи предлагают использовать вместо сахара – фрукты.

Впрочем, как говорят эксперты, «полностью отказаться от сахара сложно, но переход на подсластители может постепенно привести к желаемой цели, если контролировать их потребление и следить за рационом».

Они говорят: «С употреблением заменителей сахара может возникнуть гало-эффект, когда людям кажется, что еда с малым количеством калорий полезнее, поэтому они перестают себя в ней ограничивать».

Как писала «Фраза», ученые поведали о еще одном «побочном эффекте» сахара.

Ранее ученые узнали о сахаре кое-что странное.