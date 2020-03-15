Главные новости за 14-15 марта 2020 года

Украина закрывает более сотни КПП на границе, пытаясь сдержать нашествие коронавируса. В Сети появился список контрольно-пропускных пуктов (КПП) на украинской границе, которые будут закрыты с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Фотокопию документа обнародовал в своем Facebook председатель ГТС Украины Максим Нефедов.

На Буковине объявлена чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса. В Черновицкой области с 14 марта введен режим чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Глава Минздрава Украины сделал шокирующий прогноз по коронавирусу. Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 станет фатальной для пенсионеров. Столь шокирующее заявление он сделал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В Италии зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса. Всего лишь за одни сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 250 человек. Данное количество погибших является рекордным для этой страны.

Испании стремительно растет число смертей и случаев заражения коронавирусом. В Испании отмечается стремительное увеличение случаев заражения, а также смертей от коронавируса COVID-19. Всего лишь за сутки от заразы в королевстве скончались более ста человек.

Появилось видео, как в Николаеве фотомодель на внедорожнике прямо на «зебре» сбила беременную девушку. В Сети появилось видео резонансного ДТП, которое произошло в пятницу вечером, 13 марта, на улице Озерной в Николаеве. Там внедорожник Mitsubishi Pajero насмерть сбил девушку 1988 г.р., переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Коронавирус поразил Яценюка? По слухам, экс-премьер еле доковылял до больничного крыльца. Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка «засекли» в медицинской маске во время посещения частной киевской клиники «Борис». Политик выглядел крайне обессиленным, а вылезти из машины ему помогали охранники.

Стал известен результат проверки Трампа на коронавирус. Президент США Дональд Трамп озвучил результат проверки «себя любимого» на наличие коронавируса. Американский лидер согласился пройти тестирование после встречи с делегацией из Бразилии, члены которой были заражены COVID-19.