«Новая Италия»: в Испании стремительно растет число смертей и случаев заражения коронавирусом

В Испании отмечается стремительное увеличение случаев заражения, а также смертей от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», там всего лишь за сутки от заразы скончались более ста человек.

Как передает ТАСС, накануне пресс-служба Минздрава королевства сообщила, что количество погибших от коронавирусной инфекции составляет 136 человек, а уже сегодня ‒ 15 марта ‒ это число достигло 288.

Кроме того, за последние сутки аж на 2 тыс. увеличилось и число выявленных случаев заражения COVID-19.

Общее же количество людей, «подцепивших» опасную заразу теперь составляет 7 753.

Сообщается, что во всей Испании сейчас приостановлены занятия в школах и университетах, закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, исключения сделаны для продуктовых магазинов, аптек и некоторых других учреждений.

Предполагается, что столько жесткие карантинные меры будут действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлены, если не принесут желаемого результата.

Напомним, «пальму первенства» в Европе по числу смертей и заражений коронавирусом пока что удерживает Италия.

Как писала «Фраза», в Италии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса.

Также сообщалось, что Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.