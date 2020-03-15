Коронавирус поразил Яценюка? По слухам, экс-премьер еле доковылял до больничного крыльца

Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка «засекли» в медицинской маске во время посещения частной киевской клиники «Борис». Как выяснили журналисты «Фразы», политик выглядел крайне обессиленным, а вылезти из машины ему помогали охранники.

Как передает «Страна», ссылаясь на информацию из Сети, машина экс-чиновника подъехала к черному ходу медицинского учреждения.

«На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона», ‒ сказано в сообщении.

Отмечается, что дойти до входной двери Яценюку помогали двое охранников, которые также были в медицинских масках.

В свою очередь, пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо подтвердила, что Яценюк действительно посещал клинику, добавив, что его визит никак не связан с коронавирусом или другим ОРВИ.

По ее словам, это была всего лишь «плановая процедура».

«С Арсением Яценюком все в порядке», ‒ заверила она.

Как писала «Фраза», Яценюк рассказал о грыже и выложил видео из качалки.