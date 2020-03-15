В Киеве мужчина зверски убил собственную мать

В субботу, 14 марта, в Днепровском районе столицы было совершено жукое преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в квартире на улице Тампере мужчина забил до смерти собственную мать.

Как передает «Информатор», в полицию о преступлении заявил знакомый погибшей, который зашел в гости и увидел ее без признаков жизни и со следами побоев.

По словам свидетеля, в квартире в это время также находился сын погибшей, который пребывал в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что подоспевшие правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Уже установлено, что именно он убил несчастную женщину. Ведется следствие.

Как писала «Фраза», под Киевом мужчина застрелил собственную мать.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина зверски убил и расчленил собственную тещу, а в аннексированном Крыму мать зарезала своего 7-летнего сына.