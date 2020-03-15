Стал известен результат проверки Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп озвучил результат проверки «себя любимого» на наличие коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер согласился пройти тестирование после встречи с делегацией из Бразилии, члены которой были заражены COVID-19.

Как передает «Коммерсант», по словам Трампа, он сдал тест в ночь с 13 на 14 марта и его результат оказался отрицательным.

«Люди просили, чтобы я сдал тест... Только потому, что пресса сходит с ума», ‒ заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В свою очередь, личный врач американского президента Шон Конли заявил, что Трампу вообще не нужно было проверяться на коронавирус.

По его мнению, у президента был слишком краткий контакт с одним человеком. Со вторым же человеком контакт был более длительный, однако симптомы заражения у него появились уже после встречи.

«Риск заразиться в таком случае крайне невысок», ‒ подчеркнул Шон Конли.

Как писала «Фраза», у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки заподозрили коронавирус. Не исключено, что «зацепило» и Трампа.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились испанские министры.