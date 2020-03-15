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Всего за сутки коронавирус убил под две сотни итальянцев

Всего за сутки коронавирус убил под две сотни итальянцев

За последние сутки ‒ 13 марта ‒ от коронавируса COVID-19 в Италии скончались 175 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Как передает ТАСС, всего же с начала эпидемии COVID-19 умерли 1 411 человек.

По словам чиновника, число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 3,5 тысячи ‒ теперь их насчитывается около 21,1 тысячи человек.

Также Боррелли отметил, что в стране зафиксирован рост числа выздоровевших. Всего их 1 966, причем 527 людей выздоровели за последние сутки.

Как писала «Фраза», в Италии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса.

Также сообщалось, что Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Ранее стало известно, что из Италии коронавирус попал в далекую южноамериканскую страну.

Тэги: Евросоюз, жертвы, общество, Европа, здоровье, инфекция, эпидемия, мир, Италия, смертность, заражение, ЕС, коронавирус, пандемия, COVID-19

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