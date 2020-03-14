«Токсичный» Порошенко срочно засобирался в Украину, узнав о грядущем закрытии авиасообщения ‒ СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует вернуться в Украину из Испании уже в ближайшие дни. Как выяснили журналисты «Фразы», на такой шаг экс-гаранта натолкнуло решение украинского СНБО о закрытии авиасообщения с другими странами.

Как пишет издание «Страна», ссылаясь на свой источники в «Европейской солидарности», на Пиренейский полуостров Порошенко прилетел с целью пройти курс детоксикации организма в одной из испанских клиник.

По данным источника, экс-президент должен был пробыть в больнице еще как минимум одну неделю, однако все его планы нарушило нашествие коронавируса COVID-19 на Украину.

«В связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», ‒ рассказал источник издания.

Как писала «Фраза», в Сети появилось «пикантное» видео с парнем, похожим на сына Порошенко.

Ранее появилось видео, как Зеленский пожал руку Порошенко.