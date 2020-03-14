Завезли заразу из Италии: на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

В Черновицкой области с 14 марта введен режим чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

По словам чиновника, в области будут закрыты все рынки, кинотеатры, торговые центры, гипермаркеты, кроме продуктовых секторов.

Предварительно, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

«Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах... Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение», ‒ заявил Осадчук.

В свою очередь, пресс-служба Черновицкой ОГА сообщает, что в пятницу, 13 марта, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали женщину и двух ее детей, которые жаловались на повышенную температуру и рассказали, что контактировали с человеком, который недавно вернулся из Италии и накануне попал в больницу с подозрением на COVID-19.

Кроме того, 13 марта, в Областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Выяснилось, что 29 февраля он вернулся все из той же Италии.

«Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь», ‒ рассказали в пресс-службе, добавив, что в отношении всех госпитализированных проводится эпидемиологическое расследование и выясняются их контактные лица.

Как писала «Фраза», Украина закрывает авиасообщение из-за эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что с 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.