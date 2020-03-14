В Италии зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса

Всего лишь за одни сутки ‒ 13 марта ‒ в Италии от коронавирусной инфекции скончались 250 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», данное число погибших является рекордным для этой страны.

Как передает ТАСС со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, всего же с начала эпидемии COVID-19 умерли 1 266 человек, а общее число заразившихся составляет 17 660.

По словам чиновника, побороть заразу смогли 1439 человек, причем 181 из них были выписаны из больниц за последние сутки.

Борелли также отметил, что средний возраст умерших 80,3 лет, а прирост заражений составляет «достаточно высокие темпы».

Как писала «Фраза», Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что из Италии коронавирус попал в далекую южноамериканскую страну.