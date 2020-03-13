Увеличилось число жертв коронавируса среди украинцев

Число жертв коронавируса COVID-19 среди граждан Украины увеличилось до двух человек. Как выяснили журналисты «Фразы», вслед за 71-летней жительницей Житомирщины, зараза лишила жизни и пожилую украинку, проживавшую в итальянской провинции Брешиа.

Как передают «Вести», 65-летнюю Раису Малышеву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию 8 марта.

По словам активистки Оксаны Федкив, у украинки было затрудено дыхание и вообще она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что наличие COVID-19 в крови пациентки было подтверждено 12 марта, а уже на следующий день, несмотря на все усилия врачей, Раиса Малышева скончалась.

Как писала «Фраза», в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой 12 марта был диагностирован коронавирус Covid-19.

Позднее Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки.