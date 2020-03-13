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Украина закрывает авиасообщение из-за эпидемии коронавируса

Украина закрывает авиасообщение из-за эпидемии коронавируса

Уже на следующей неделе Украина «полностью ограничит» пассажирское авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как передает NewsOne, столь жесткие меры начнут действовать с 00-00 часов 17 марта.

По словам Разумкова, запрет пока не будет касаться грузовых перевозок, а также пересечения границы наземным и морским транспортом.

«Если мы говорим для суши и морского (сообщения ‒ ред.), в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», ‒ подчеркнул спикер парламента.

На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что «по состоянию на сегодня ситуация именно такая».

Как писала «Фраза», Украина закрывает границу для всех иностранцев.

Также сообщалось, что с 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Тэги: Украина, запрет, общество, эпидемия, карантин, транспорт, аэропорт, авиация, ограничение, NewsOne, новости Украины, Дмитрий Разумков, коронавирус, COVID-19

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