Найдено еще одно подтверждение страшной космической катастрофы, постигшей человечество 12 тыс лет назад

Одно из древнейших человеческих поселений в мире — Абу-Хурейра (археологический объект в северной части Сирии) — было уничтожено кометой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в своем исследовании, опубликованном в издании Scientific Reports, учёные Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

По мнению учёных, около 12800 лет назад кочевые люди впервые обосновались в Абу-Хурейра и начали выращивать сельскохозяйственные культуры.

Специалисты обнаружили на материале, из которого местные жители строили свои дома, а также на костях животных следы «расплавленного стекла». Ученые изучили геохимический состав стекла, структуру, температуру образования и иные характеристики. И выяснилось, что стекло включало минералы, богатые такими веществами как: хром, железо, никель, титан, сульфиды, а также железо с большим содержанием платины и иридия, сообщают Вести.

Интересно, что такое стекло могло образоваться только при температуре выше 2200 градусов. Однако, люди в те времена просто не могли достичь подобных температур. Специалисты также исключили возможность того, что стекло расплавилось под воздействием огня, в результате удара молнии или вулканического процесса. По итогу был сделан вывод, что оселение Абу-Хурейра было разрушено воздействием очень сильного, высокоэнергетического и высокоскоростного явления. К примеру — ударом из космоса. К появлению расплавленного стекла могла привести комета, которая, вероятно, взорвалась в атмосфере Земли в конце эпохи плейстоцена.

Итак, Абу-Хурейра в нынешней Сирии стало первым местом на Земле, где учёными было зафиксировано прямое воздействие фрагментов кометы на человеческое поселение.

Учёные предполагают, что из-за кометной катастрофы вымерли многие крупные животные (мамонты и верблюды), а также это событие могло привести к исчезновению североамериканской культуры Кловис.

Интересно, что в 2017 году исследователи из Эдинбургского университета сообщили, что проанализировали символы на колоннах древнего храмового комплекса Гёбекли-Тепе (Турция). Как пишет РИА Новости, его возраст оценивается до 12000 лет. Предположив, что рисунки означают положение небесных тел, и сопоставив их с картой созвездий того времени, ученые пришли к выводу, что на Землю могла упасть комета. По их мнению, изображение человека без головы может указывать на многочисленные жертвы этой катастрофы. Известно, что период после падения кометы - с конца XI до конца X тысячелетия до нашей эры - был отмечен резким похолоданием.

Еще ранее, в 2015 году, геологи обнаружили следы падения метеорита, послужившего возможной причиной начала последнего оледенения в истории планеты, на четырех континентах Земли. Благодаря этим следам удалось выяснить, что катаклизм произошел 12835 лет назад,