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Найдено еще одно подтверждение страшной космической катастрофы, постигшей человечество 12 тыс лет назад

Найдено еще одно подтверждение страшной космической катастрофы, постигшей человечество 12 тыс лет назад

Одно из древнейших человеческих поселений в мире — Абу-Хурейра (археологический объект в северной части Сирии) — было уничтожено кометой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в своем исследовании, опубликованном в издании Scientific Reports, учёные Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

По мнению учёных, около 12800 лет назад кочевые люди впервые обосновались в Абу-Хурейра и начали выращивать сельскохозяйственные культуры.

Специалисты обнаружили на материале, из которого местные жители строили свои дома, а также на костях животных следы «расплавленного стекла». Ученые изучили геохимический состав стекла, структуру, температуру образования и иные характеристики. И выяснилось, что стекло включало минералы, богатые такими веществами как: хром, железо, никель, титан, сульфиды, а также железо с большим содержанием платины и иридия, сообщают Вести.

Интересно, что такое стекло могло образоваться только при температуре выше 2200 градусов. Однако, люди в те времена просто не могли достичь подобных температур. Специалисты также исключили возможность того, что стекло расплавилось под воздействием огня, в результате удара молнии или вулканического процесса. По итогу был сделан вывод, что оселение Абу-Хурейра было разрушено воздействием очень сильного, высокоэнергетического и высокоскоростного явления. К примеру — ударом из космоса. К появлению расплавленного стекла могла привести комета, которая, вероятно, взорвалась в атмосфере Земли в конце эпохи плейстоцена. 

Итак, Абу-Хурейра в нынешней Сирии стало первым местом на Земле, где учёными было зафиксировано прямое воздействие фрагментов кометы на человеческое поселение.

Учёные предполагают, что из-за кометной катастрофы вымерли многие крупные животные (мамонты и верблюды), а также это событие могло привести к исчезновению североамериканской культуры Кловис.

Интересно, что в 2017 году исследователи из Эдинбургского университета сообщили, что проанализировали символы на колоннах древнего храмового комплекса Гёбекли-Тепе (Турция). Как пишет РИА Новости, его возраст оценивается до 12000 лет. Предположив, что рисунки означают положение небесных тел, и сопоставив их с картой созвездий того времени, ученые пришли к выводу, что на Землю могла упасть комета. По их мнению, изображение человека без головы может указывать на многочисленные жертвы этой катастрофы. Известно, что период после падения кометы - с конца XI до конца X тысячелетия до нашей эры - был отмечен резким похолоданием.

Еще ранее, в 2015 году, геологи обнаружили следы падения метеорита, послужившего возможной причиной начала последнего оледенения в истории планеты, на четырех континентах Земли. Благодаря этим следам удалось выяснить, что катаклизм произошел 12835 лет назад,

Тэги: катастрофа, история, археология, комета

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