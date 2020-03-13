Озвучена колоссальная сумма, которую «сжег» НБУ ради сдерживания обвала гривны

Национальный банк Украины на этой неделе продал на межбанке аж 981,6 млн долларов в рамках сглаживания колебания валютных курсов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает портал «Курс», ссылаясь на официальный пресс-релиз регулятора.

По данным СМИ, только за последние два дня НБУ провел два т. н. «валютных аукциона», на которых было продано 139,6 млн. долларов.

Кроме того, еще 803 млн Нацбанк использовал для проведения интервенций по «единому курсу», который еще во вторник, 10 марта, составлял 25,20 грн за доллар, а уже в пятницу вырос до 26,15 грн.

Также сообщается, что 39 млн долларов НБУ «спихнул» на межбанке по так называемой «наилучшей цене», используя механизм интервенций Matching.

Как писала «Фраза», в пятницу, 13 марта, курс гривны продолжил свое «крутое пике».

Также сообщалось, что коронавирус привел к крупнейшему со времен «холодной войны» обвалу индексов в США.