Коронавирус уже в ОРДЛО. Говорят, его туда завезли «через Москву из Китая»

В Горловке Донецкой области зафиксированы 12 случаев заболевания коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», Кабинет министров Украины на заседании 13 марта принял решение усилить контроль на границе с оккупированными территориями.

Как сообщает «Укринформ», по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, граждане Украины, которые проживают в Горловке и имеют там место регистрации, не смогут попасть на материковую территорию Украины, пока действует карантин.

В свою очередь, как сообщает «Украинская правда», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что, по данным разведки, случаи заболевания зафиксированы также на территории отдельных районов Луганской области.

«Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы — и именно таким образом все это там происходило», — рассказал чиновник.

Как сообщала «Фраза», сегодня в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой 12 марта был диагностирован коронавирус Covid-19.