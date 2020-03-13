УПЦ выиграла апелляционный суд по делу незаконной перерегистрации общины

Каменец-Подольская епархия Украинской Православной Церкви выиграла апелляцию в судебном разбирательстве по делу незаконного перевода православной общины в селе Климовое в Православную Церковь Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, религиозная община УПЦ надеется, что активисты ПЦУ выполнят решение суда, а протоиерей Стефан Ковальчук покается и вернется в УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, 2 февраля 2019 года настоятель общины протоиерей Стефан Ковальчук инициировал процедуру перехода общины в ПЦУ и уже через шесть дней в селе прошли общие сборы без соблюдения статутной регламентации.

Из 149 присутствовавших 147 человек проголосовали за переход общины в ПЦУ, 11 марта документы подали на регистрацию, а 22 апреля Хмельницкая областная администрация распорядилась о регистрации статута Свято-Иллинской общины ПЦУ.

Но сторонники ПЦУ не учли, что начиная с 2000-го года ежемесячно в селе Климовое проводили общий сбор средств на храм, во время которого имя каждого жертвователя вносили в список. К моменту незаконной перерегистрации общины в этом списке находилось 800 имен жителей села, из которых только 147 человек проголосовали за переход общины, что не является двумя третьими, необходимыми для законной перерегистрации.

Поэтому Каменец-Подольское епархиальное управление, представляя интересы общины села Климовое, обратилось в суд. Более полугода длилось судебное разбирательство, и все это время верующие молились на церковном дворе у поклонного креста или в часовне на кладбище.

20 января 2020 года Хозяйственный суд города Киева признал противозаконным решение Хмельницкой областной администрации и отменил распоряжение о перерегистрации.

В свою очередь сторонники ПЦУ подали апелляцию, но проиграли. 11 марта Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отклонил апелляцию и оставил в силе решение Хозяйственного суда.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили его.