В самом центре Украины зафиксирована смерть от коронавируса

В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой 12 марта был диагностирован коронавирус Covid-19. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

При этом в ведомстве подчеркнули, что женщина находилась в группе риска ввиду своего возраста.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2020 года в Украине были зафиксированы два случая заражения коронавирусом COVID-19: заразу подцепили женщина-пенсионерка из Радомышля и мужчина из Черновицкой области.

После этого в Радомышле ввели жесткие карантинные меры.