Украина закрывает границу для всех иностранцев

Через 48 часов Украина закроет границу для въезда иностранных граждан на 2 недели. Как выяснили журналисты «Фразы», запрет на въезд не коснется граждан Украины, которые находятся за рубежом.

При этом, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 13 марта, те украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить по возвращении процедуру обсервации.

Как сообщает «Украинская правда», секретарь СНБО также добавил, что Министерство иностранных дел предупредит учреждения и другие страны о закрытии украинской границы.

Он подчеркнул, что после завершения этих двух недель СНБО должен будет принять отдельное решение о том, что делать дальше, которое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в мире.

Как сообщает «Новое время», Данилов также обратился к гражданам Украины с просьбой по возможности ограничить поездки за границу.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые собрания более 200 человек.