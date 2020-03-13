Главные новости за 13 марта 2020 года

В Украине ликвидируют ГАСИ. И создают взамен три новых органа. В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выездного заседания Кабинета министров.

Курс гривны продолжил свое «крутое пике». Курс гривны продолжил свое падение. Американский доллар же снова подорожал.

Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт. В Радомышле Житомирской области ввели карантинные меры из-за подтвержденного случая коронавируса у местной жительницы. Об этом сообщается на официальном сайте местной общины.

Синоптики прогнозируют наступление весны по всей Украине на следующую неделю. В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на следующей неделе. Несмотря на то, что ранее синоптики обещали похолодание, уже со вторника, 17 марта, по всей стране установится теплая и сухая погода.

Еврокубки приостановлены из-за коронавируса. Судьбу Евро-2020 решат во вторник. Из-за коронавируса COVID-19 были приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций.

Хакеры научились использовать коронавирус в своих целях. Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили онлайн-карты распространения коронавируса, с помощью которых злоумышленники внедряют на компьютеры вредоносное программное обеспечение. При этом данные этих карт соответствуют действительности.