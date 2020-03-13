Еврокубки приостановлены из-за коронавируса. Судьбу Евро-2020 решат во вторник

Из-за коронавируса COVID-19 были приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение в пятницу, 13 марта, принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В сообщении УЕФА говорится: «Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже».

Таким образом, на неопределенный срок отменили ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов (17 и 18 марта), а также ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (19 марта). Намеченная на 20 марта жеребьевка еврокубков тоже не состоится. Также 17 и 18 марта не сыграют матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА.

Отмечается также, что 17 марта «пройдет видеоконференция с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, руководящих органов Европейской клубной ассоциации и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов». Ее тема – возможный перенос Евро-2020.

Как писала «Фраза», коронавирус наступает: заболели испанские министры и футболист «Челси».

Ранее хакеры научились использовать коронавирус в своих целях.