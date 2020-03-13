Коронавирус добрался до Казахстана и Кении

Коронавирус COVID-19 в пятницу, 13 марта, был выявлен еще в двух странах. Как выяснили журналисты «Фразы», наличие заразы подтвердили местные власти.

Сразу о трех заболевших заявляет министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Известно, что они прилетели в Алма-Ату из Германии. Больных поместила под карантин.

Также первый зараженный коронавирусом зафиксирован в Кении. Министр здравоохранения страны Мутахи Кагве рассказал, что заболевший мужчина вернулся домой из США с пересадкой в Лондоне. Его состояние оценивается как стабильное. Он находится на карантине. В стране уже запретили проведение всех массовых мероприятий.

Как писала «Фраза», коронавирус расползается по всему миру: заразились еще три страны.

Ранее коронавирус привел к крупнейшему со времен «холодной войны» обвалу индексов в США.