Курс гривны продолжил свое «крутое пике»

В пятницу, 13 марта, курс гривны продолжил свое падение. Как выяснили журналисты «Фразы», американский доллар же снова подорожал.

Так, на аукционе по продаже валюты Национальный банк Украины продал 63,7 миллиона долларов для стабилизации гривны.

Объявленный объем продажи составил 200 миллионов долларов, при этом сумма заявок составила 98,1 миллиона долларов. Средний курс торгов колебался в районе 25,95-26,04 гривны за доллар. Средневзвешенный же курс сегодня составил 26,031 гривен за доллар.

Напомним, что накануне курс составляла 25,81 гривен за доллар.

Как писала «Фраза», курс гривны продолжает стремительно падать.