В Украине ликвидируют ГАСИ. И создают взамен три новых органа

В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выездного заседания Кабинета министров Украины 13 марта.

«Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие решений», — заявил глава государства.

Как сообщает «Новое время», он назвал строительную отрасль «одной из самых коррумпированных». «За эти годы чиновники построили в этой области небоскреб из разных схем и договорняков. Самым большим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства», — подчеркнул президент, добавив, что в конце прошлого года правительство начало эти схемы разрушать.

В свою очередь, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ликвидация ГАСИ — это только первый шаг реформы градостроительства: «Следующий шаг — внесение изменений в действующее законодательство, дальше разработка электронной системы и перевод нашей работы в электронный формат полностью».

Как сообщает «Украинская правда», он уточнил, что структуру архитектурно-градостроительной отрасли приведут в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. В частности, для этого будут созданы три центральных органа государственной власти:

— государственная сервисная служба, которая будет выполнять регистрационные функции;

— государственное агентство техрегулирования, которое станет «локомотивом реформы техрегулирования в Украине относительно параметральной системы, обновления государственных строительных норм, еврокодов»;

— государственная инспекция градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством.

Таким образом, единственное, что, по словам Шмыгаля, будет контролировать государство, — это введение здания или сооружения в эксплуатацию и проверка его на соответствие государственным нормам, параметрам, ГСНам и требованиям закона.

Он также добавил, что планируют создать новый реестр строительной деятельности. Его разработка уже начата и уже проведен тендер. Этот реестр будет не документо-, а обьектоориентированным. Его владельцем будет государство, а уровень защиты — самым высоким.

Также планируется создать публичный портал системы, где любой человек сможет увидеть всю информацию о каждом объекте недвижимости или строительства.

Видео с заседания опубликовано на официальном канале правительства в YouTube.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года на рабочей встрече в Министерстве развития общин и территорий Украины при участии специалистов Минрегиона, Госархстройинспекции, проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS», Офиса эффективного регулирования BRDO обсуждены вопросы постепенного внедрения электронного кабинета.